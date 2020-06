Continuano a morire pesci alla foce del Marecchia: un’altra segnalazione

Attualità

Rimini

| 11:43 - 14 Giugno 2020

Uno dei pesci morti alla foce del Marecchia.

Continuano le segnalazioni della strana morìa di pesci nel fiume Marecchia: un altro lettore segnala, documentando con degli scatti (in gallery), che i pesci provenienti da monte arrivano alla foce trascinati dalla corrente del fiume e finiscono direttamente in mare. Solo ieri l’altra segnalazione di centinaia di carpe arenate che tre pescatori hanno cercato di ossigenare all’altezza del ponte degli Scout a San Giuliano, in questo caso erano intervenuti Arpae e Forestale.



Aggiornamento: un altro lettore ci segnala di essere stato testimone venerdì mattina (12 giugno), tra le 8 e le 9, di episodio analogo, con pesci senza vita alla foce dal Marecchia e "un odore di detergente".