Riapre il parco Oltremare: c'è chi si è svegliato all'alba per essere ai cancelli alle 9

Attualità

Riccione

| 17:19 - 13 Giugno 2020

Pubblico distanziato sugli spalti di Oltremare.

Qualcuno si è perfino svegliato all’alba per essere ai cancelli di Oltremare già alle 9. Sono i primissimi clienti arrivati sulla collina di Riccione da ogni parte d’Italia. Accanto ai fedelissimi che ogni anno si abbonano alla struttura, i primi a entrare questa mattina sono stati due nonni con i nipotini. A raccontare la loro ‘avventura’ è nonno Pietro: “Siamo partiti due giorni fa dalla Puglia, dove viviamo, per andare a prendere i nostri nipotini che vivono a Bologna. Così ci stiamo facendo questa bella vacanza a Riccione dove non poteva mancare Oltremare. Dopo il lockdown che ci ha tenuti separati, abbiamo voluto festeggiare nel modo più bello possibile, ed eccoci qui”.



Biglietti online alla mano – per risparmiare e per non fare code in biglietteria – e mascherine sul viso, sono state decine le famiglie arrivate oggi, provenienti dall’Emilia, come Modena, Parma e Bologna. I più lontani anche da Milano, Bergamo, Ancona e Pescara. Per alcuni è davvero la prima volta. “Sapevamo che c’era questo parco da tempo _ racconta una coppia di Pescara, con due bimbi di 5 e 8 anni _ e non vedevamo l’ora che sbloccassero i confini per venire in Romagna”.



“Come promesso riapriamo Oltremare – dichiara Patrizia Leardini, General Manager Costa Edutainment Polo Romagna e Toscana – dopo l’Acquario di Cattolica, aperto già dal 30 maggio. Oggi possiamo annunciare anche che dal 1° luglio riapriranno Aquafan e Italia in Miniatura. La nostra priorità è che il pubblico si senta protetto e possa godere la visita in serenità. A questo proposito i nostri parchi garantiscono misure di sicurezza come termo scanner all’ingresso, segnaletica dedicata, dispenser di gel disinfettante e sanificazione continua. Siamo contenti di questa seconda ripartenza, ci sono state buone prenotazioni, in particolare sull’online. E i numeri continuano a crescere. Come per l’Acquario, anche per Oltremare acquistare il biglietto sul nostro sito web conviene per gli esclusivi sconti e promozioni”. Per gli acquisti: www.ticket.oltremare.org.



Giorni e orari di apertura parchi CE Polo Romagna



Oltremare è aperto domenica 14 giugno, poi tutti i giorni da sabato 20 fino a fine stagione, dalle ore 10 alle 18:00.

Da oggi anche l’Acquario di Cattolica è aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 18:30, qui la biglietteria chiude due ore prima.

Dal 1° luglio riapertura per Aquafan a Riccione e Italia in Miniatura a Rimini.