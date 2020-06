Coronavirus, per la provincia di Rimini niente nuovi positivi né vittime Sono i dati aggiornati alle 12 di oggi (sabato 13 giugno), comunicati dalla Regione.

| 17:14 - 13 Giugno 2020

Zero casi e zero decessi in Provincia di Rimini nel bollettino del 13 giugno.