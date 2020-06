Bagnini di Rimini, sulle maglie arriva il logo di Acqua S.Bernardo

Attualità

Rimini

| 17:08 - 13 Giugno 2020

Bagnini di Rimini.

Acqua S.Bernardo, la minerale italiana e famosa in tutto il mondo per l’unicità di leggerezza e proprietà organolettiche, sceglie di essere al fianco dei Bagnini di Rimini. Per la stagione balneare 2020, infatti, Acqua S.Bernardo darà un piccolo contributo ai bagnini di salvataggio, donando loro le maglie di servizio.



S.Bernardo infatti, da sempre affezionata all’Emilia Romagna, ha voluto dare concretezza a questa amicizia, sostenendo chi garantisce la sicurezza sul litorale romagnolo.



A raccontare l’iniziativa è il direttore vendite horeca Luca Cecere: «Acqua S.Bernardo, di proprietà al 100% italiana apprezza particolarmente lo spirito di accoglienza di questa splendida regione, dove ci piace trascorrere momenti di allegra spensieratezza con famiglia e amici. S.Bernardo si sente a casa in questo territorio, fucina di nuove tendenze e ricco di tradizioni di ospitalità ed enogastronomia. L’Emilia Romagna è una terra che sintetizza perfettamente lo spirito della ristorazione italiana, di cui tutti noi andiamo fieri».



Antonio Biella, direttore generale di Acqua S.Bernardo aggiunge: «In questo momento difficile vogliamo esprimere un piccolo gesto di vicinanza a una categoria che da sempre garantisce la sicurezza alle nostre vacanze. Come Acqua S.Bernardo compiamo un gesto simbolico a tutela di tutti, auspicando che ciascuno possa tornare a godere al più presto di momenti di svago e serenità sulle coste della Romagna, così belle e importanti per il settore turistico italiano. Da sempre Acqua S.Bernardo si schiera a sostegno del settore della ristorazione e dell’Horeca e a maggior ragione lo esprime oggi più che mai».