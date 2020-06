Mobilità sostenibile a Misano con i monopattini: "Ma vigileremo, sicurezza aspetto primario"

Attualità

Misano Adriatico

| 13:33 - 13 Giugno 2020

Da sinistra il comandante del presidio di Misano della Municipale Aleandro Carboni e l'assessore Filippo Valentini.

Nuove opportunità per circolare coi monopattini elettrici a Misano Adriatico. La fase sperimentale introdotta nel 2019 dal Governo, con l’opportunità di percorrere aree limitate del territorio ed estesa al 2020, è seguita con interesse dell’amministrazione comunale che vuole sviluppare questa modalità di spostamento ed ampliarne la sperimentazione.



«Il monopattino elettrico – commenta Filippo Valentini, Assessore alla Polizia Locale - va diffondendosi come mezzo di spostamento ed interviene su percorsi che per poterli ospitare chiedono attenzione e rispetto delle regole. Dobbiamo garantire la sicurezza e questo è un aspetto primario. La sperimentazione ci darà le informazioni utili. Osserveremo, vigileremo e valuteremo, avvalendoci di aziende specializzate per la fornitura e comunque siamo fiduciosi che rappresenti una forma di mobilità perfettamente in linea con la Misano accogliente e sicura che vogliamo».



La Giunta ha approvato una delibera che consente, su tutto il territorio Comunale, la circolazione dei monopattini elettrici sulle strade urbane con limite non superiore ai 50 km/h e nelle strade extraurbane, solo all’interno delle piste ciclabili, con una velocità massima non superiore ai 25 km/h. In sostanza si equiparano i monopattini elettrici alle biciclette, con l’obbligo di luci, casco ai minori di 14 anni.



Per questo è stata prevista anche l’implementazione del servizio di sharing ed è stato predisposto un bando che individui due operatori che possano rendere disponibili un massimo di cento monopattini. La sperimentazione ha orizzonte al 27 luglio 2022 nel rispetto del Decreto ministeriale.