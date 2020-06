Riccione: entro la prossima settimana conclusi i lavori al porto

Attualità

Riccione

| 12:57 - 13 Giugno 2020

Lavori al porto di Riccione.

Entro la fine della prossima settimana i lavori di dragaggio del porto saranno conclusi e questo pomeriggio (sabato 13 giugno), il sindaco di Riccione, Renata Tosi, incontrerà la Consulta del Porto. Il primo cittadino evidenzia che è la prima volta che si è proceduti con una programmazione triennale per questo tipo di interventi, con un investimento di 737.000 euro, di cui 372.000 a carico del Comune. La prossima settimana si concludono i lavori - commenta il sindaco Tosi -. Chiedo quindi alla Consulta del Porto di essere presente insieme con l'amministrazione anche in quello che è il controllo del lavoro nel porto canale al fine di verificare che sia stato fatto tutto correttamente. Il fine è comune cioè rendere agile e fruibile il porto da parte di tutti, pescatori, diportisti, amanti del mare e della vela. Dal resto l'investimento come da piano triennale per il dragaggio è molto rilevante per la nostra comunità e richiede la collaborazione di tutti".