Strana morìa di pesci nel fiume Marecchia: la segnalazione

Attualità

Rimini

| 11:03 - 13 Giugno 2020

Moria di carpe nel Marecchia.

Una strana morìa di pesci nel fiume Marecchia è stata scoperta nella giornata di ieri, venerdì 12 giugno, all’altezza del Ponte degli Scout a San Giuliano. La segnalazione è arrivata da un nostro lettore che era lì a pescare con un amico e suo figlio. Hanno notato due carpe che si erano arenate in un punto poco profondo. Alchè hanno provveduto a recuperarle per ossigenarle e portarle in acque più alte. Ma a quel punto hanno visto che da monte altre carpe si stavano dirigendo a mare per poi arenarsi. Pare che fossero centinaia di pesci. I ragazzi hanno fatto di tutto per recuperarle e portarle in acqua più alta, purtroppo alcuni sono morti. Inoltre hanno notato della strana schiuma provenire da monte e i pesci avevano un cattivo odore. Sul posto sono stati fatti intervenire la Forestale e Arpa che hanno fatto i rilievi del caso.