Ripartita la manutenzione del parco Sasso Simone e Simoncello: si ritorna alla natura

Attualità

Carpegna

| 10:43 - 13 Giugno 2020

Parco Sasso Simone e Simoncello.

Sono ripartite le manutenzioni della rete sentieristica all’ interno del parco interregionale Sasso Simone e Simoncello da parte delle sezioni del Cai Club Alpino italiano di Rimini e Pesaro per gli amanti non solo del mare, ma anche della montagna. Da anni è considerata la montagna dei riminesi anche nel periodo invernale con un impianto di risalita nella bellissima zona del monte Carpegna, l’ eremo del Santuario della Beata Vergine del Faggio, comune di Montecopiolo, dove il territorio offre ai visitatori panorami mozzafiato che spaziano dalla costa adriatica alla Valmarecchia fino alle cime più alte della regione Marche con il monte Nerone Acuto. Rimini con le sue spiagge di sabbia finissima si riconferma meta ideale per una vacanza a 360 gradi ad una ora di macchina anche per gli amanti della montagna con sentieri e itinerari di varie difficoltà.