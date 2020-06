Sport

San Giovanni in Marignano

| 09:47 - 13 Giugno 2020

Simone Lilli (foto Puntogold Sport).

La Marignanese, per la prima volta nella sua storia, parteciperà al campionato di Serie D. L'ufficialità è arrivata in settimana. Un grande traguardo per la società del presidente Oscar Cervellieri, che ha lavorato negli anni con una seria programmazione per far crescere il sodalizio gialloblu. Per la prossima stagione sono stati confermati due dei protagonisti della cavalcata trionfale dall'Eccellenza alla Serie D: l'allenatore Simone Lilli e il ds Giovanni Alcerati.