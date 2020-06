Operaio cade da un'impalcatura e precipita da tre metri: è in gravi condizioni

Cronaca

Ravenna

17:52 - 12 Giugno 2020

Foto di repertorio.

E' in gravi condizioni un 45enne tunisino, residente a Rimini, operaio di una ditta edile, ferito in un incidente sul lavoro. L'uomo stava lavorando in un cantiere oggi pomeriggio (venerdì 12 giugno), intorno alle 14, all'angolo tra le vie del Pescatore e dell'Arno a Ravenna. Secondo una prima ricostruzione, si trovava su un'impalcatura quando, nel tentativo di passare un sacchetto di cemento a un collega, è caduto nel vuoto da un'altezza di circa tre metri. Nella caduta di schiena ha riportato traumi contusivi ed è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. Sul posto, oltre al personale del 118 con automedica e ambulanza, anche la Polizia e il personale della Medicina del Lavoro dell'Ausl.