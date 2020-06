Bonaccini: "lavoriamo per portare tappa del Tour de France in Emilia Romagna"

Sport

Emilia Romagna

| 17:17 - 12 Giugno 2020

Stefano Bonaccini.

All'indomani dell'annuncio dell'ufficialità del doppio appuntamento con la MotoGP sul circuito di Misano a settembre, il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini è intervenuto ai microfoni di 'Tutti convocati' su Radio 24: "Pubblico a Misano? Per ora no, non si può, non abbiamo sconfitto il virus, lo avremo sconfitto quando ci sarà un vaccino per tutti. Lo dico perché vorrei evitare che per qualche imbecille, i sacrifici che abbiamo chiesto agli italiani o agli emiliano-romagnoli venissero vanificati per quei coglioni che pensano sia tutto finito. Non è così, continuiamo a tenere i distanziamenti e rispettare disposizioni – afferma Bonaccini - Mi auguro davvero che a settembre non dico tutti, però una parte di persone possano entrare, sarebbe la dimostrazione che la curva dei contagi è crollata".



Ancora sulla scommessa del doppio gp di Misano: "Ci sono oltre un miliardo di appassionati di motori, quanti paesi vedranno in tv la MotoGP in diretta o in differita? Farlo due volte con le prove per gli altri giorni, se saremo capaci di promuovere l'Emilia Romagna, Misano, la Riviera è un fatto straordinario, perché abbiamo bisogno di dire che qui si è in sicurezza col turismo, faremo vedere la nostra ospitalità, ci siamo inventati, senza avere il mare dei Caraibi, servizi per tutte le età e per tutte le tasche, una delle industrie turistiche più importanti al mondo e noi vogliamo tornare lì. Vogliamo dare lavoro, garantire il fare impresa, lo sport è un veicolo importante". Il Presidente dell'Emila Romagna conclude con una notizia che riguarda il ciclismo: "Ad ottobre ospiteremo tre tappe del Giro d'Italia e do una notizia: stiamo lavorando col presidente dell'azienda di promozione turistica Davide Cassani, che quando qualche anno fa lo nominai tutti si stupirono che non misi un politico, e il nostro sogno è portare per la prima volta il Tour de France in Italia, vogliamo far parlare dell'Emilia Romagna".