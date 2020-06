Treni, in Emilia Romagna 100 corse per la Riviera Romagnola. Importanti novità in arrivo

Turismo

| 16:58 - 12 Giugno 2020

Col nuovo orario estivo, che entra in vigore domenica 14 giugno, vengono potenziati per l'estate in Emilia-Romagna i collegamenti in treno con la costa. Piu' corse e piu' fermate, in modo da garantire i viaggi al tempo del coronavirus "nel rispetto delle regole del distanziamento personale". La societa' Trenitalia-Tper, che gestisce il trasporto regionale, "garantira' fino a 100 treni regionali al giorno per il collegamento delle localita' costiere con Bologna, le altre citta' dell'Emilia e in alcuni casi anche Milano- spiega il Gruppo Fs- 74, 24 in piu' rispetto all'offerta invernale, serviranno la riviera fra Rimini, Riccione e Cattolica e 26, due in piu' rispetto all'offerta invernale, quella fra Ravenna e Rimini".



Il collegamento diretto fra Bologna, Ravenna e Rimini, lanciato la scorsa estate ("Romagna Line"), "rafforza il proprio ruolo di vera e propria metropolitana del mare- sottolinea Ferrovie- con in media una fermata ogni sei-sette minuti fra Ravenna e Rimini. Poco piu' di 90 minuti per raggiungere Cervia dal capoluogo emiliano e altri dieci per arrivare a Cesenatico". Le novita' riguardano in particolare cinque servizi aggiuntivi il sabato (due fra Bologna e Rimini, uno fra Pesaro e Bologna, due fra Bologna e Rimini via Ravenna) e sei la domenica (uno fra Bologna e Rimini, uno fra Bologna e Ancona, uno fra Pesaro e Bologna, uno fra Ancona e Parma e due fra Bologna e Rimini via Ravenna). Per i collegamenti saranno utilizzati i nuovi treni Rock, Pop e Vivalto. Nel complesso, spiegano le Fs, "arriveranno fino a 30.000 al giorno i posti offerti, al netto della quota di quelli che dovranno essere lasciati liberi per il rispetto delle norme di prevenzione del covid-19". Fra il 14 giugno e la fine di agosto aumenteranno inoltre anche le fermate (sette in piu') nella stazione di Classe a Ravenna.



Per le vacanze fuori dall'Emilia-Romagna, invece, sono previsti due nuovi collegamenti Frecciarossa per Chiusi-Chianciano Terme e una seconda coppia di Frecciarossa per Frosinone e Cassino, fermate a Bologna centrale e Reggio Emilia.