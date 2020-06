VIDEO Artisti uniti per Rimini, un video e un doppio cd per lanciare e sostenere gli eventi estivi

Attualità

Rimini

| 15:28 - 12 Giugno 2020

«Teresa ha gli occhi secchi» ma Andrea Gnassi, Giampiero Piscaglia, Andrea Delogu e sicuramente più d'uno degli ospiti seduti nella platea del Galli hanno avuto gli occhi lucidi questa mattina durante l'anteprima del video "Rimini", una suggestiva rielaborazione del malinconico brano di Fabrizio De André e Massimo Bubola realizzata da 36 artisti per rispondere all'appello dell'assessorato alla cultura e al Comune di Rimini a unirsi "per la città".



Ne è nato un manifesto a due facciate: da una parte c'è la canzone-omaggio alla versione del Faber, arrangiata da Marco Capicchioni e Landlord e registrata in due giorni con la supervisione artistica di Cristian Bonato, Federico Mecozzi e Aldo Maria Zangheri, corredata da un video magistralmente realizzato dal fotografo Chico De Luigi; dall'altra il doppio cd "E la chiamano Rimini", un'eccezionale prima volta per la scena musicale del capoluogo romagnolo, che raccoglie i 38 brani dei 36 musicisti che hanno risposto all'invito offrendo anche un brano del proprio repertorio, oltre alla partecipazione alla cover di "Rimini".



Dietro a tutto questo c'è un titolo e un progetto, "E la chiamano Rimini, artisti uniti per la città", che servirà non soltanto per valorizzare e promuovere una città che riparte nel segno dell’arte e della cultura e che vuole mostrarsi al mondo attraverso i suoi artisti, ma anche per sostenere il cartellone di spettacoli di quest'estate, all'aperto e arrichiti da ancora più schermi e palchi. L'album appena dato alle stampe, curato da Aldo Maria Zangheri e prodotto dall'associazione culturale Interno4, sarà in vendita a partire da sabato 20 giugno e sarà acquistabile al costo di 12 euro.







Dove trovarlo



Il cd si potrà acquistare in diversi punti della città tra centro storico (piazza Cavour), borgo San Giuliano (Ristorante La Marianna), Marina Centro (caffé Pascucci e la Casa dei matrimoni di piazzale Boscovich), Viserba (Le Dune cafè) e in altri punti in via di definizione. Nei giorni successivi sa in vendita che in alcuni negozi di Rimini (tra cui la Libreria Riminese, la Libreria Mondadori di piazza Tre Martiri, la libreria Feltrinelli, il negozio Zona disco) e in alcune edicole del centro storico. L’elenco dei punti vendita completo sarà comunicato nei prossimi giorni. E’ inoltre in fase di definizione la possibilità dell’acquisto in streaming nelle maggiori piattaforme on-line tra cui: Spotify, Itunes, Google play music e Deeezer.



Francesca Valente