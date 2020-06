Bellaria Igea Marina investe più di mezzo milione di euro per riasfaltare le strade

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:26 - 12 Giugno 2020

Asfaltature a Bellaria Igea Marina.

E' cominciato questa settimana, con la prospettiva di essere completato nei prossimi giorni, un intervento di asfaltatura extra in alcune zone del territorio comunale di Bellaria Igea Marina. "Un’opera che rientra nel più ampio quadro di riqualificazioni e manutenzioni del patrimonio urbano condotte in questa primavera, con particolare attenzione alla fascia turistica", spiega l'amministrazione comunale. Gli interventi si sono concretizzati anche nella sistemazione di aiuole e aree verdi, nel rifacimento della segnaletica orizzontale dove necessario e nella manutenzione (ad esempio l'intervento al muretto della via Seneca).

Tra le strade interessate dall’intervento di questi giorni, viale Pinzon – nel tratto da via Ennio a via Pertini - , via Pertini - dall’intersezione con viale Pinzon in direzione via Teano - , via Ravenna - nella zona circostante alla Chiesa di Bordonchio - , ma anche la pista pedonale che affianca la carreggiata in via Baldini. Costo degli interventi 60.000 euro, che si aggiungono alle riasfaltature per 600.000 euro per i lavori svolti tra novembre 2019 e febbraio 2020. “Prevista - sottolinea l'assessore ai lavori pubblici Cristiano Mauri - anche la sistemazione del marciapiede a lato mare di via Ravenna, nel tratto compreso tra via Pascoli e via Roma.”