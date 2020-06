"La mia acqua", il progetto con le scuole del territorio ha coinvolto 1700 studenti

Attualità

| 14:02 - 12 Giugno 2020

Immagine promozionale del progetto "La mia acqua".

"La mia acqua" non si è fermata: la campagna di educazione ambientale promossa da Romagna Acque - Società delle Fonti spa e rivolta alle scuole primarie e secondarie di I e II grado della Provincia di Rimini, è stata ripensata dopo l'interruzione degli incontri in presenza e trasformata per la fruizione digitale.



I percorsi tradizionali proposti per l'anno scolastico 2019-2020 sono stati ripensati per essere fruiti con modalità diverse, per dare risposte concrete alle diverse necessità e alle problematiche che il mondo della scuola ha riscontrato negli ultimi mesi di attività. I docenti hanno infatti potuto scegliere se svolgere gli incontri con le video lezioni in diretta, vere e proprie aule virtuali in cui gli educatori hanno interagito con gli studenti, o con i kit di materiali didattici digitali, con i quali sviluppare i moduli in autonomia, nei tempi e con le dotazioni informatiche a loro più comode. Una terza opzione ha rinviato all'autunno la possibilità di recuperare gli incontri e le uscite didattiche, in conformità a quanto sarà stabilito a livello nazionale per lo svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021. Tutte le classi iscritte a questa edizione potranno inoltre accedere ai contenuti presenti sul nuovo manuale didattico digitale, pensato per rendere il progetto più sostenibile e a passo con i tempi. Oltre alle scuole della provincia di Rimini, sono state coinvolte nell'iniziativa anche quelle di Forlì-Cesena e Ravenna per un totale di circa 80 classi aderenti e 1700 studenti.



Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque - Società delle Fonti spa, spiega: «Alla luce del momento complesso per gli istituti scolastici, dovuto all'emergenza sanitaria che sta vivendo il Paese, Romagna Acque - Società delle Fonti spa ha scelto di restare al fianco degli insegnanti e dei circa 750 studenti del territorio che hanno aderito al progetto in questo anno scolastico, per portare avanti, anche a distanza e in linea con le indicazioni del MIUR, le attività che da oltre 5 anni coinvolgono il mondo della scuola con lezioni, laboratori pratici e visite agli impianti e ai punti più caratteristici dell'Acquedotto della Romagna».