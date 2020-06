Sport

Misano Adriatico

| 13:55 - 12 Giugno 2020

Gianluca Righetti (allenatore Vis Misano).

Dopo aver allenato il Rimini in Serie C, Gianluca Righetti riparte dalla Promozione: sarà il nuovo tecnico del Vis Misano. In realtà Righetti, stretto collaboratore del presidente dimissionario del Rimini Grassi, era già stato nominato un anno fa come responsabile del settore giovanile del Vis Misano; ruolo che manterrà assieme al nuovo incarico di allenatore della prima squadra e della Juniores. Marco Bucci, il suo predecessore, allenerà il Tropical Coriano in Eccellenza.