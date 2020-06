Santarcangelo: l'amministrazione finanzia la riduzione delle rette dei centri estivi

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:44 - 12 Giugno 2020

Centri estivi (foto di repertorio).

L’Amministrazione comunale di Santarcangelo interverrà con fondi propri per contenere i costi, a carico delle famiglie, per la frequenza dei centri estivi di bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 e i 13 anni.



La decisione presa dalla giunta comunale intende ridurre l’aumento delle rette dovuto ai maggiori costi organizzativi sostenuti dai gestori, tenuti al rispetto delle disposizioni della Regione per garantire la sicurezza e la salute di bambini, ragazzi, educatori e familiari. Le modalità organizzative per ottenere le riduzioni saranno definite non appena si conosceranno il numero dei bambini iscritti ai centri estivi e la frequenza effettiva.



Il sostegno dell’amministrazione comunale si aggiunge a quello della Regione con il “Progetto per la conciliazione dei tempi di cura e lavoro”, sul pagamento delle rette per la frequenza di centri estivi. I contributi sono destinati alle famiglie di bambini e ragazzi iscritti alle scuole materne, elementari e medie, per la frequenza di uno dei centri estivi accreditati dalla Regione.



La giunta comunale sta valutando inoltre la possibilità di attivare i centri estivi anche per bambini fino a tre anni di età. Sondate le effettive necessità delle famiglie e il numero delle adesioni, infatti, potrebbero essere aperte alcune sezioni del nido per il mese di luglio.