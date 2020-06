Pennabilli: il 13 giugno riapre il Museo Naturalistico del Parco Sasso Simone e Simoncello

Attualità

Pennabilli

| 13:35 - 12 Giugno 2020

Interno del museo.

Il Museo Naturalistico e Centro di educazione ambientale del Parco Sasso Simone e Simoncello riapre al pubblico nei fine settimana a partire da sabato 13 giugno. Nel mese di giugno i visitatori potranno accedervi in tutta sicurezza il sabato dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Un'occasione per adulti e bambini di crescere, imparare e divertirsi trovandosi faccia a faccia con gli animali del parco esposti in diorami che ne riproducono gli habitat naturali. Inoltre nel corso dell'estate verranno promossi workshop, eventi, escursioni e attività educative. Da 5 anni l'associazione Chiocciola la casa del nomade, che coordina anche il programma escursionistico del Parco Sasso Simone e Simoncello, cura il museo e centro di educazione ambientale. In cinque anni sono stati numerosi i progetti e le iniziative promosse, che hanno "spostato" il museo al di fuori del suo "contenitore", per renderlo più flessibile e più vicino al contesto e alle persone.