Riccione, "riapriamo le discoteche il 1 luglio". Nuova idea: le isole per il ballo

Attualità

Riccione

| 13:31 - 12 Giugno 2020

Renata Tosi, sindaco di Riccione.



Il Comune di Riccione punta a riaprire le discoteche mercoledì 1 luglio. Lo ha spiegato il sindaco Renata Tosi, sorpresa per la decisione del governo di posticipare di un mese la data della riapertura, dal 14 giugno al 14 luglio. Secondo il sindaco della Perla Verde, c'è comunque margine per riparire almeno con due settimane d'anticipo; per questo sollecita i governatori regionali a «cercare di portare a casa i protocolli per l'intrattenimento e le discoteche», al fine di anticipare la riapertura al 1 di luglio. Alcuni locali di Riccone, nel contempo, si stanno riorganizzando: si parla di "isole per il ballo", mini piste in cui i conoscenti possono ballare insieme. «Dei piccoli privé, comunque quest'estate a Riccione si ballerà», dichiara il sindaco Tosi.