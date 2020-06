Rimini: Iliad vuole installare antenna all'Ina Casa. Scatta la protesta

Attualità

Rimini

| 13:08 - 12 Giugno 2020

Antenna telefonica (foto di repertorio).

Dopo il caso di Viserba, una nuova antenna di Iliad è al centro delle proteste dei cittadini riminesi. La compagnia telefonica ha infatti presentato richiesta di installazione in via Argelli, nella zona dell'Ina Casa, ma immediatamente si è formato un comitato di cittadini che ha avviato una raccolta firme per dire "no" alla nuova antenna. Già 334 i cittadini che vi hanno aderito. Il comitato ha scritto anche al sindaco Andrea Gnassi, chiedendo di negare l'autorizzazione all'installazione dell'antenna, in quanto troppo vicina "a centri densamente abitati, a due scuole dell'infanzia, La rondine e Il glicine, al centro sportivo dei Delfini".