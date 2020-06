Attualità

Repubblica San Marino

| 13:02 - 12 Giugno 2020

Foto di repertorio.

La Repubblica di San Marino realizza una nuova vincita con il SuperEnalotto, con un "5" da 13.862,67 euro centrato nel concorso di giovedì 11 giugno. La schedina vincente è stata convalidata ad Acquaviva, presso la tabaccheria Settebello in via Rivo Fontanelle 128. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 50 milioni di euro. L'ultimo "6", come riporta Agipronews, è stato centrato martedì 28 gennaio, con 67 milioni di euro ad Arcola (La Spezia).