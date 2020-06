Cena a Riccione per i due Rossi più famosi d'Italia: Vasco e Valentino

Attualità

Riccione

| 12:59 - 12 Giugno 2020

Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello e Vasco Rossi (foto da Facebook).

Cena insieme a Riccione per i due Rossi più famosi d'Italia, il cantante Vasco e il campione di motociclismo Valentino, che hanno festeggiato ieri sera (giovedì 11 giugno) la fine della "clausura" imposta dall'emergenza Covid-19. Era presente anche Francesca Sofia Novello, compagna del "dottore". Le foto della cena sono state pubblicate da Vasco Rossi sul proprio account Instagram: "E tutta la combriccola! Dopo il Lockdown splendida serata con l'energia di Valentino ci voleva proprio !! God Bless Valeee!". Sempre su Instagram il cantante modenese ha pubblicato un'altra immagine, a fianco del pilota scrivendo "Una cena con Valeeee!!!", ricevendo, in risposta dal 46 della Yahamaha, "Una cenaaaa con Vascoooo!!!". Anche questa mattina (venerdì 12 giugno) alcuni fan hanno atteso Vasco Rossi all'uscita del Grand Hotel di Rimini. Il cantante di Zocca prosegue infatti il suo soggiorno in Riviera. Nei giorni scorsi ha registratoi un'intervista che andrà in onda su Rai1 il prossimo primo luglio, in una serata-evento dedicata al concerto Modena Park.