Riccione promuove le bellezze cittadine in un video con il campione del nuoto Sabbioni

| 12:52 - 12 Giugno 2020

Simone Sabbioni e Stephanie Baker.



Riccione si promuove con Midsummer dream - Sogno di mezza estate, un breve video che verrà pubblicato sabato 13 giugno sui canali online della Città di Riccione e promosso dal Comune nell'ambito della campagna di comunicazione estate 2020. Midsummer dream - Sogno di mezza estate è stato realizzato da un team di giovani autori e artisti del territorio: un progetto nato da un vero e proprio lavoro collettivo frutto della sinergia tra assessorato Turismo Sport Cultura Eventi e Riccione Teatro, realtà culturale della città che è stata insignita del prestigioso Premio Ubu Speciale 2019. Il video si ispira allo stile dei fashion film e vede protagonisti Stephanie Baker, event manager e travel reporter del docu-reality Donnavventura, e Simone Sabbioni, campione di nuoto riccionese: i due personaggi si rincorrono per la città, passando come per magia da un luogo all'altro, lei sfuggente e leggera nel suo abito prezioso è sempre un passo avanti a lui, si perdono tra le opere d'arte di Villa Franceschi e si ritrovano al Castello degli Agolanti, seguendo un itinerario che li porta in spazi aperti e luoghi speciali, una mappa del cuore di Riccione, dal nuovo sottopassaggio di viale Ceccarini al Parco Cicchetti, dal Parco degli Olivetani alla spiaggia, ma anche l'esterno dello Spazio Tondelli con il murale della ragazza che sogna realizzato da Alessandro Baronciani e il sottopassaggio con l'airone e i gabbiani di Eron che spiccano il volo nei pressi del cimitero vecchio. Il profumo di un amore abbagliante si lega all'atmosfera dei luoghi, all'incanto dell'estate a Riccione, e quando finalmente i due protagonisti riescono a congiungersi, è il mare ad avvolgerli. Ad innescare il viaggio è l'immagine grafica dell'estate 2020 che campeggia maestosa di fronte ad Aquafan realizzata dallo Studio Luca Sarti.



L'assessore Turismo Sport Cultura Eventi del Comune di Riccione, Stefano Caldari, ha partecipato all'ideazione del concept: "Riccione si riconferma un set naturale, una magnete eccezionale per gli artisti che sempre più spesso scelgono le nostre location per produzioni importanti. Le riprese di questi giorni confermano e ci rendono orgogliosi delle nostre tante bellezze. Avere a Riccione importanti produzioni artistiche come queste significa anche promuovere in Italia e all'estero la Perla Verde, dando nuovo impulso al settore turistico e commerciale riccionese".