Cattolica: acque cristalline per il bollettino di balneazione. La soddisfazione del sindaco

Attualità

Cattolica

| 12:27 - 12 Giugno 2020

Bandiera Blu.

È arrivato nei giorni scorsi il responso del primo bollettino di balneazione “pre-stagione” dopo il campionamento delle acque effettuato da Arpae l'8 giugno. Il mare di Cattolica è stato promosso ancora una volta a pieni voti. Si conferma, dunque, l’ottimo stato di salute del mare della Regina che alla fine dello scorso mese aveva visto riconoscersi la sua ventiquattresima "Bandiera blu".



«Uno specchio d’acqua cristallino dà il benvenuto alla stagione. Tutti i cinque punti di campionamento sono risultati eccellenti. Una bella notizia per residenti, per quanti operano nel settore turistico e per i villeggianti che scelgono la Regina dell'Adriatico come meta per i loro bagni», commenta il sindaco Mariano Gennari. Nel frattempo da Roma, dalla FEE (la Fondazione per l'Educazione Ambientale), stanno arrivando il materiale informativo e i vessilli blu che i bagnini faranno sventolare per questa estate.



«Quest’anno più che mai, attendo con gioia il momento di condividere la Bandiera blu con tutti. È il segno – sottolinea il primo cittadino cattolichino – della grande capacità di impegnarci come comunità ed operatori nella sostenibilità ambientale. Le nostre politiche “green” vengono promosse e non dobbiamo continuare con impegno nelle azioni di miglioramento pensando soprattutto alle nuove generazioni, con la filosofia delle cose molto concrete che nel tempo determinano il cambiamento».