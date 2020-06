DL Rilancio, matrimoni, occhiali, canone Rai e altro tra gli emendamenti presentati

Attualità

Nazionale

| 10:37 - 12 Giugno 2020

Sono tanti gli emendamenti al Decreto Rilancio al vaglio della commissione bilancio della Camera.

E' stato proposto un "Bonus Matrimoni" che per pagamenti connessi alla celebrazione, prevede una detrazione dell'imposta fino al 25%, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 25mila euro. Le spese ammesse alla detrazione sono relative, tra le altre, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e parrucco, servizio fotografico, affitto dei locali e ristorazione o catering. Se verrà approvato sarà coperto con una riduzione del fondo del Reddito di Cittadinanza.

Potrebbe arrivare anche un bonus da 50 euro per l'acquisto di occhiali e lenti a contatto per le fasce di reddito basse. A poterne usufruire i nuclei familiari che hanno un Isee non superiore a 15mila euro. Il contributo per il 2020 sarà un "voucher una tantum".

Un altro emendamento segnalato al Dl Rilancio è relativo all'arredamento per gli esterni: tavoli, divanetti, gazebo, dehors. Le spese detraibili dovranno essere effettuate dal primo luglio al 31 dicembre 2020 e vale anche "anche per le spese sostenute e documentate per l'acquisto e installazione di articoli per l'arredo urbano, gazebo e dehors".

Un emendamento propone l'esenzione per il periodo febbraio-luglio 2020 del pagamento del canone Rai per le strutture turistico ricettive.