Cattolica, scadenza dell'Imu comunale prorogata al 16 settembre

Attualità

Cattolica

| 07:29 - 12 Giugno 2020

Un respiro finanziario per i contribuenti in un periodo di scarsa liquidità. La Giunta di Cattolica ha favorevolmente deliberato giovedì riguardo alla possibilità di differire il pagamento della prima rata dell'Imu 2020 di competenza comunale, rispetto la naturale scadenza del 16 giugno. Il versamento slitta di tre mesi e precisamente al prossimo 16 settembre 2020 senza il pagamento di sanzioni ed interessi. Si tratta di un rinvio automatico e non sarà necessario presentare alcun tipo di documentazione.







Si è dato così seguito al via libera del Ministero dell’Economia e delle Finanze alla proroga, dopo il chiarimento dello scorso 8 giugno, che ha dato la possibilità, per i Comuni, di differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza. Lo stesso MEF ha chiarito il possibile ricorso alla delibera di Giunta, giustificato dalla situazione emergenziale, con la precisazione, però, che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale. Si specifica inoltre che il limite di applicazione della proroga è che il Comune può disporla solo per quanto riguarda la quota IMU di propria competenza, mentre non viene rinviata la scadenza per quello che riguarda il pagamento dell’acconto sugli immobili di categoria catastale D (destinazione produttiva) di competenza statale.





L’Amministrazione Comunale ricorda è possibile richiedere informazioni dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 ed il martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30 contattando l’ufficio IMU via email o telefono: tributi@cattolica.net - 0541 966554.