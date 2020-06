Cronaca

Novafeltria

| 22:55 - 11 Giugno 2020

Bomba d'acqua alle 18,20 di giovedì 11 giugno nel territorio di Novafeltria. Una vera e propria bufera di pioggia e vento si è abbattuta in località Sartiano-Ca'del Gallo: la strada si è trasformata in un torrente. Alle 18.35 è intervenuto sul posto l'assessore ai lavori pubblici del Comune Fabio Pandolfi che ringrazia per il tempestivo intervento Stefano Sebastiani ed Ermanno Marsili.