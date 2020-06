Il giorno più atteso: per la prima volta l'Emilia-Romagna non registra nessun decesso per Coronavirus

Attualità

Emilia Romagna

| 17:30 - 11 Giugno 2020

Per la prima volta in tutta la regione Emilia-Romagna non si è registrato nessun decesso per nuovo Coronavirus. Un dato che si è fatto attendere più di tre mesi, ma che dimostra ancora una volta che le misure adottate finora stanno continuando a sortire risultati.



Rispetto all'aggiornamento di mercoledì 11 giugno, sono solo 25 i nuovi positivi di cui 18 asintomatici, individuati grazie agli screening regionali. E grazie alle 86 nuove guarigioni, il totale dei rimessi dalla Covid-19 sale a 21 mila 803, il che significa quasi l'80 per cento dei contagiati dall'arrivo ufficiale della pandemia nel territorio regionale. I contagiati salgono allora 27 mila 995, di cui 4192 morti.



Tra ieri e oggi sono stati fatti 7 mila 869 tamponi per un totale di 385 mila 220, più altri 1445 test sierologici. I malati calano ancora: -61. Scendono a 18 i ricoverati in terapia intensiva (-7), quelli negli altri reparti Covid a 216 (-12). Oltre l'88 per cento dei malati sono casi lievi in isolamento domiciliare, esattamente 1766 (-42).