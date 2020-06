Coronavirus Rimini, nessun decesso e soltanto due nuovi casi: l'andamento è in continua frenata

Attualità

Rimini

| 17:28 - 11 Giugno 2020

Ausl Romagna, la sede al colosseo di Rimini (foto da Google).

Soltanto due nuovi positivi e nessun decesso, come del resto nel resto della regione. Sono i dati dell'11 giugno relativi all'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus nella provincai di Rimini. Numeri sempre più rassicuranti.Un paziente è asintomatico mentre l'altro è ricoverato in ospedale. Uno dei due risiede fuori provincia.



Non stupisce il dato delle guarigioni, soltanto due quelle comunicate dalla Prefettura di Rimini: la pandemia ha rallentato talmente tanto che non ci sono più da attendersi i grandi numeri dei giorni precedenti. A fronte dell'aggiornamento odierno, il numero degli attuali positivi residenti nel Riminese scende a quota 56 (stima dell'Ausl Romagna).