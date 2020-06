Tragedia a Mercato Saraceno: figlio accoltella e uccide la madre

Cronaca

Mercato Saraceno

| 15:54 - 11 Giugno 2020

Carabinieri (foto di repertorio).

Tragedia nel cesenate, a Bora di Mercato Saraceno. Una 64enne, Luciana Torri, è stata accoltellata in casa dal figlio, il 31enne Federico Verdoni, arrestato dai Carabinieri. I fatti sono avvenuti ieri (mercoledì 10 giugno) intorno alle 22. Da una prima ricostruzione l'uomo, dopo essere stato a cena con degli amici, è rientrato in casa e ha accoltellato la madre. E' stato poi notato a Borello di Cesena, seminudo, mentre vagava per strada, urlando frasi senza senso, per poi insultare e miancciare chi si avvicinava.