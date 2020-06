Difesa di suolo, fiumi e torrenti: dalla Regione 41 mila euro per il bacino del Marecchia

Attualità

Rimini

| 15:00 - 11 Giugno 2020

Il fiume Marecchia all'altezza di Ponte Messa.

Sul piatto dei fondi regionali per la difesa del suolo, dei fiumi e dei torrenti, c'è anche un boccone riservato alla provincia di Rimini, per l'esattezza al bacino del fiume Marecchia: 41 mila euro per effettuare lavori di manutenzione in area collinare e di montagna. Complessivamente il piano triennale prevede un investimento fino al 2020 di oltre 49 milioni di euro.



Nel dettaglio: 2,5 milioni di euro per le opere e gli interventi di bonifica più 2,3 milioni per la loro manutenzione straordinaria su beni demaniali; 8 milioni per lavori compensativi in materia di difesa del suolo; 1,5 milioni per lavori in materia di Feamp Italia 2014-2020 (Fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l'acquacoltura) e 25 milioni per interventi di navigazione interna. Fondi che per la maggior parte sono risorse europee, statali e regionali (oltre 37 milioni), i quali permetteranno di aprire 35 cantieri già entro la fine dell’anno.