Conti del Comune di Coriano in ottima salute, oltre 1 milione 700 mila euro recuperati dall'evasione

Attualità

Coriano

| 13:50 - 11 Giugno 2020

La sindaca Spinelli e l'assessore Ugolini..

La giunta comunale di Coriano ha approvato lo schema di rendiconto dell'esercizio 2019 che verrà sottoposto all'approvazione del consiglio comunale nella prossima seduta, con datiche confermano l'ottimo stato di salute dei conti dell'amministrazione. Fondo di cassa al 31 dicembre di oltre 6 milioni di euro, risultato di amministrazione di oltre 12 milioni e mezzo con un avanzo libero di 2 milioni 600 mila. Inoltre scende sotto i 10 milioni di euro (per la precisione a € 9.636.644,42) il debito residuo sui mutui alla fine dell'esercizio finanziario.



Buoni i risultati anche sul fronte del recupero evasione: sono state accertate somme per 1 milione 700 mila euro, di cui 193 mila per Tosap, 26 mila per la Tari e 1 milione 400 mila per l'Imu.



Sul fronte degli investimenti sono state completate ed avviate opere per circa 1 milione e mezzo tra cui per viabilità comunale 540 mila euro, per la messa in sicurezza via Garibaldi 98 mila, per la manutenzione straordinaria d piazza Don Minzoni 240 mila, per la realizzazione della nuova pensilina presso la scuola media di ospedaletto 40 mila e per nuovi arredi 35 mila. Resta purtroppo ancora alta la rigidità della spesa corrente rispetto alle entrate per via dell'elevato costo del debito e del personale.



Gianluca Ugolini (vicesindaco e assessore al bilancio): «Siamo veramente soddisfatti delle scelte fatte e convinti che il percorso fino a qui svolto abbia ripagato i sacrifici che amministrazione e cittadini stanno continuando a fare per il bene comune. Siamo nelle condizioni di poter affrontare con serenità le difficoltà dei prossimi mesi, causate dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria. Con il bilancio in ordine siamo nelle condizioni di proseguire il percorso di investimenti previsti nel documento unico di programmazione, dove sono elencati numerosi interventi su tutto il territorio comunale»



Domenica Spinelli (sindaca): «L'ottimo lavoro oculato degli uffici sotto l'indirizzo preciso dell'amministrazione ha portato il comune di Coriano ad avere un bilancio sano che guarda al bene di tutto il territorio e dei cittadini attuali e futuri, nella piena legittimità degli atti».