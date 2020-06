Imu da pagare o no? Il gruppo consiliare Insieme per Coriano punzecchia la sindaca

Attualità

Coriano

| 13:40 - 11 Giugno 2020

Gruppo consiliare "Insieme per Coriano".

C'è tanta confusione tra i cittadini di Coriano in merito al pagamento dell'Imu. Lo rilevano i rappresentanti del gruppo di minoranza consiliare "Insieme per Coriano". «I cittadini si stanno domandando: ma l'Imu devo pagarla oggi o, in caso di disagi economici dovuti al Covid19, vale la proroga al 30 settembre tanto sbandierata dall'amministrazione? Nella sostanza nulla è cambiato: con la risoluzione dell'8 giugno il Mef ha chiarito quanto già scritto nelle norme e sulla stampa specialistica sin da dicembre, ovvero che il differimento per le proprie entrare, prerogativa legittima di un Comune, valesse per tutti i possessori di immobili a esclusione di quelli di categoria D, per i quali il 7,6 per mille è di competenza dello Stato. Sarà dunque possibile non versare solo la maggiorazione che l'amministrazione aveva previsto sugli immobili di categoria D, dello 0.23 per mille. Chiediamo dunque alla sindaca Domenica Spinelli di fare chiarezza e di adoperarsi, con la stessa velocità con cui ama pavoneggiarsi sulla stampa, per adottare misure necessarie all'introduzione di agevolazioni e forme di ravvedimento ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e che ci consentano di non incorrere nel danno erariale e in ulteriori aggravi per i cittadini».