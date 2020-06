Cà Raffaello: ritrovate ossa umane, potrebbero essere di Guerrina

Cronaca

13:36 - 11 Giugno 2020

Clamorosa svolta nel caso della morte di Guerrina Piscaglia, la donna originaria di Novafeltria scomparsa il 1 maggio 2014. Un omicidio secondo quanto sancito in Tribunale, con la condanna di padre Gratien Alabi a 25 anni di reclusione. Come riporta il Corriere di Arezzo, degli escursionisti hanno rinvenuto ossa umane, uscite a seguito di uno smottamento, nella grotta della Tabussa, nei dintorni di Badia Tedalda, a trenta minuti da Cà Raffaello. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo di Sansepolcro: l'estrazione del Dna, da parte dei Ris di Roma, darà un verdetto definitivo, anche se gli inquirenti invitano alla prudenza. Le ossa sembrerebbero infatti non essere recenti.