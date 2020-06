Coronavirus: positiva per quattro mesi. Finisce l'incubo di Elena Nanni

Attualità

| 13:23 - 11 Giugno 2020

Quattro mesi per ottenere il fatidico doppio tampone negativo che accerta definitivamente la guarigione dall'infezione da nuovo coronavirus.



Oggi (giovedì 11 giugno) è finita l'odissea della giovane sammarinese Elena Nanni, positiva per 121 giorni, dall'11 febbraio scorso, giorno in cui ha accusato i sintomi della malattia (benché la sua positività sia stata riscontrata successivamente, il 4 aprile). Le sue condizioni di salute sono ovviamente migliorate, ma come per altri pazienti il doppio tampone negativo è arrivato successivamente alla guarigione: in questo caso sono passati quattro mesi dall'infezione, prima del doppio tampone negativo. Scrive Elena sulla sua pagina Facebook: "In questo periodo il mio corpo è riuscito a riprendersi da solo e in tempi tutto sommato brevi, tant'è che i miei anticorpi parlano chiaramente, ma la mia mente ha subito il colpo peggiore. Un colpo che non era pronta ad incassare, tanti i danni che richiederanno altrettanto tempo per poter guarire". Ancora la giovane sammarinese: "Mi prenderò qualche giorno per potermi godere di nuovo mio figlio e quel santo di mio marito, che non si sa come, è riuscito a sopportarmi in queste condizioni. Mi prenderò qualche giorno per rilassarmi ed assaporare di nuovo tutto ciò che pensavo non sarei più stata in grado di potermi godere, anche fosse solo una camminata in un prato".