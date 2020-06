Meteo: Rimini, ancora variabilità e rovesci di carattere temporalesco

Attualità

Rimini

| 12:43 - 11 Giugno 2020

Temporale a Rimini dell'8 Giugno (Foto Stiv Gentili).

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 11/06/2020 ore 12:30



Anche nel pomeriggio odierno saremo interessati da flussi perturbati capaci di generare rovesci sui settori collinari e pianeggianti in movimento verso la costa. Essi potranno assumere carattere temporalesco, seppur con intensità generalmente minore rispetto ai giorni precedenti.

Rimane comunque da valutare la possibilità di grandine di piccole dimensioni e/o accumuli puntuali elevati per via del lento movimento dei rovesci.





Venerdì 12 Giugno 2020



Stato del cielo: Prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Locali addensamenti pomeridiani sui rilievi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in aumento, minime comprese tra +10°C e +13°C, massime comprese tra +22°C e +24°C.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Sabato 13 Giugno 2020



Stato del cielo: Poco nuvoloso al mattino, con sviluppo di nuvolosità cumuliforme dalle ore centrali fin sulla prima serata.

Precipitazioni: assenti nella prima parte di giornata, dal pomeriggio aumento della probabilità di locali rovesci o temporali col passare delle ore. Probabilità più elevata tra tardo pomeriggio e prima serata.

Temperature: in aumento, minime comprese tra +11°C e +14°C, massime comprese tra +23°C e +26°C.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mare: da calmo a poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Domenica 14 Giugno 2020



Stato del cielo: Molto nuvoloso al mattino con tendenza a schiarite nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: probabili rovesci tra notte e mattino con instabilità in graduale attenuazione col passare delle ore. Residui piovaschi o brevi rovesci nella prima parte di pomeriggio sui rilievi, più asciutto altrove.

Temperature: minime stazionarie, comprese tra +11°C e +14°C, massime in diminuzione, comprese tra +18°C e +23°C.

Venti: deboli dai quadranti occidentali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Linea di tendenza: la nuova settimana sembra poter iniziare all’insegna di un contesto maggiormente stabile e soleggiato nelle giornate di Lunedì 15 e Martedì 16, mentre Mercoledì 17 potrebbero esserci nuove occasioni per degli acquazzoni pomeridiani. Il mese di Giugno sembra poter proseguire all’insegna di temperature che, seppur a fronte di un rialzo, si manterranno su valori gradevoli e con una discreta variabilità dal punto di vista delle precipitazioni, sebbene con un contesto tendenzialmente più stabile rispetto all’ultima settimana. In ogni caso, nessuna ondata di caldo in vista.



