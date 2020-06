Rimini, tornano gli incontri del centro per le famiglie "Dedicato a mamma e papà"

Attualità

Rimini

| 11:47 - 11 Giugno 2020

Incontri per genitori ed educatori.

Negli ultimi mesi le famiglie hanno attraversato enormi cambiamenti, dallo scoppio della pandemia alla quarantena, poi le prime uscite contingentate e la ripresa, tra mille precauzioni, della socialità non solo a distanza, ma comunque con il distanziamento. Tutto questo ha cambiato le nostre vite, le nostre abitudini e relazioni, le opportunità e le priorità e il modo di vivere la casa, il lavoro e le amicizie. Il Centro per le Famiglie in questo particolare momento, offre due appuntamenti, martedì 16 e giovedì 25 giugno, per riflettere e confrontarsi, con la possibilità di porre domande a professioniste esperte e competenti, in modalità webinar.



Riprendendo il pensiero di Alleanza per l’Infanzia “L’opportunità sta proprio nella sfida data dall’emergenza sanitaria a ripensare non solo gli strumenti, ma anche i contenuti e lo stile educativo verso le nuove generazioni. Le possibilità offerte dall’innovazione tecnologica e dal digitale vanno utilizzate, ma vanno anche poste in relazione continua con l’evoluzione dei bisogni educativi “. Riflettere sul benessere di bambini significa riconoscere quanto la cura dell’infanzia sia anche la cura della sua socialità e delle sue relazioni, dei riti e dei passaggi di crescita, così come comprendere i nuovi bisogni e le nuove possibilità relazionali che da genitore, nonna o nonno e comunque adulto significativo, possiamo cogliere per costruire un presente ed un futuro migliori.