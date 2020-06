L'Europa riapre le frontiere al mondo dall'1 luglio

Turismo

Rimini

| 09:43 - 11 Giugno 2020

Frontiere, dal 1 luglio tolti i limiti anche per quelle esterne.

Dal primo luglio l'Unione europea riapre le frontiere esterne nella speranza di dare respiro a tutti i settori rimasti strangolati dalle misure di lockdown e contenere gli effetti di quella che sarà, secondo le previsioni dell'Ocse, la peggior crisi degli ultimi 100 anni, guerre escluse. Una buona notizia, attesissima anche da tutto il settore turistico riminese. L'Austria annuncia lo sblocco del confine con l'Italia per il 16 giugno. Oggi la Commissione europea presenterà "una raccomandazione per un approccio comune e coordinato" in vista delle riaperture.