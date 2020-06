Rimini: la maturità sarà il primo test sul rientro a scuola

Attualità

Rimini

09:29 - 11 Giugno 2020

Il primo test che verrà fatto sul rientro a scuola, chiusa a causa del Covid, sarà quello degli esami di Stato, a partire dal 17 giugno. Lo ha detto ieri (mercoledì 10 giugno) in audizione alla Camera il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico Agostino Miozzo. In occasione della maturità, sono le prime indicazioni, la commissione sarà a una distanza di due metri dallo studente che potrà così evitare di indossare la mascherina. Nella provincia di Rimini gli studenti chiamati a superare lo scoglio della Maturità sono 2650, di cui 2525 della scuola statale e 125 della scuola paritaria; (interni 2595, esterni 55). A Rimini le commissioni esaminatrici sono 68. Per quanto riguarda gli indirizzi prevalgono i licei (1194 studenti), poi gli istituti tecnici (796) e infine i professionali (660).