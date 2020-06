Rimini Calcio, l'arrivederci di mister Colella: "State vicino al presidente Grassi"

Sport

Rimini

| 17:20 - 10 Giugno 2020

Da sinistra Giorgio Grassi e Giovanni Colella.

Il tecnico del Rimini Giovanni Colella ha salutato i tifosi in un breve video pubblicato sulla pagina Facebook della squadra biancorossa. «Speriamo sia un arrivederci, perché io ho lasciato qualcosa di incompiuto», ha spiegato, facendo riferimento alla possibile riammissione dei biancorossi ai playout, a seguito dei ricorsi che la società sta preparando con i propri legali. Colella, che ha esordito con una battuta («Sono in versione tipo comunicati dei politici", il riferimento è ai messaggi "alla nazione" lasciati dal premier Conte), ha invitato la città a «reagire a questa situazione così negativa, che non si merita, e cercare di fare quadrato intorno al presidente». Per Colella la retrocessione del Rimini «é stata una grande ingiustizia, ma bisogna combattere per fare valere le proprie idee».