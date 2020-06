Coronavirus: in provincia di Pesaro due nuovi contagi, ma 19 persone dimesse

Attualità

Pesaro

| 17:12 - 10 Giugno 2020

Diminuiscono i ricoveri in ospedale.

Tre casi positivi registrati dal Gores nelle Marche nelle ultime 24 ore. In totale sono stati processati 810 tamponi: 502 del percorso nuove diagnosi e 308 del percorso guariti. Dei tre nuovi casi ne sono stati registrati due in provincia di Pesaro Urbino, che sale cosi' a 2.754 contagiati da inizio emergenza e uno in quella di Macerata dove i contagi ora sono 1.128. Zero ricoveri in terapia intensiva, continuano ad aumentare i guariti e, contestualmente, a diminuire i ricoveri. Sono 19 le persone dimesse dalla struttura dell'ospedale di Villa Fastiggi di Pesaro.