Coronavirus 10 giugno, Emilia Romagna: i nuovi casi sono 24, 7 le vittime

| 17:54 - 10 Giugno 2020

Sono soltanto 24 le nuove positività al Coronavirus in tutta la regione Emilia-Romagna a fronte di un numero altissimo di tamponi, 7793 (totale 375 mila 278), più 1783 test sierologici. Di queste, 21 riguardano persone pressoché asintomatiche, quindi seguite in isolamento presso le proprie abitazioni.



I nuovi affetti da Covid-19 si trovano in tutte le province della Regione. Sotto la soglia delle due cifre i nuovi decessi, 7 quelli registrati tra il 9 e 10 giugno tra le province di Piacenza, Bologna, Ferrara e Rimini.



Sempre alte invece le guarigioni, 112 quelle comunicate oggi dalla Regione: in tutto fa 21 mila 717, ovvero il 77 per cento delle persone contagiate. Grazie a questo dato è possibile aggiornare anche il numero dei malati attivi, che ad oggi sono 2061 (-95 rispetto a ieri). Di queste, 1808 sono seguite a domicilio, ovvero l'88 per cento del totale. Calano a 25 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre salgono leggermente i ricoveri nei reparti Covid, che con due nuovi accessi passano a 228.