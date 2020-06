Coronavirus Rimini, il bollettino del 10 giugno: un nuovo caso e un nuovo decesso

Attualità

| 17:49 - 10 Giugno 2020

Un nuovo caso di positività al Coronavirus e un nuovo decesso si registrano mercoledì 10 giugno in provincia di Rimini. Il numero più alto, come da due settimane a questa parte, è quello delle guarigioni, 8 nella giornata odierna. L'unico contagio riguarda una donna, asintomatica, posta dunque in isolamento domiciliare. La positività della paziente è emersa dopo lo screening sierologico.



Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 2.165 i casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, mentre il totale dei pazienti guariti è di circa 1.820, di cui 1.773 residenti in provincia.



Secondo le stime effettuate dall’Ausl Romagna ulla base dei dati disponibili, sono 57 i positivi attuali residenti in provincia.