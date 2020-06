Nuova viabilità attorno all'ex Corderia di Viserba, su via Marconi anche una pista ciclabile

Attualità

Rimini

| 15:45 - 10 Giugno 2020

Ex Corderia di Viserba (foto di repertorio).

Precedenza alla viabilità nel percorso di riqualificazione dell'area ex Corderia di Viserba a Rimini, il tutto anche grazie a "la corda lònga", l'iniziativa privata per salvare lo stabile del quartiere.



Via Marconi sarà rifatta e messa a senso unico, oltre che dotata di una nuova pista ciclabile. Previsto tra gli interventi anche la realizzazione di una nuova rotatoria tra le vie Marconi e Sacramora. Con l’allargamento di via Fattori, poi, sarà possibile il transito dei mezzi del trasporto pubblico locale.



Tutti questi interventi, già previsti in convenzione come superstandard, diverranno prioritari per il proseguo dell’intervento di realizzazione del piano particolareggiato. Al termine resteranno da completare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria derivanti da standard di legge, la viabilità interna ed esterna alla scheda, i parcheggi pubblici, il verde pubblico attrezzato, nonché le opere di urbanizzazione secondaria. Tra queste gli interventi per la realizzazione di aree a verde di quartiere con un nuovo parco pubblico, i percorsi ciclo-pedonali, illuminazione e attrezzature, e la valorizzazione dei macchinari dell’ex –Corderia, la realizzazione del centro civico di quartiere da 600 metri quadrati a seguito della ristrutturazione del vecchio mulino esistente e di una nuova sala polivalente da 800 mq.