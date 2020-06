Micromobilità elettrica, circolazione estesa ad altre parti della città di Rimini

Attualità

Rimini

| 15:09 - 10 Giugno 2020

Foto di repertorio.

Nella sostanza equiparati alle biciclette nelle aree urbane nelle strade con limite di velocità fino a 50 km/h, i monopattini elettrici in free floating (noleggio )potranno circolare in un'area più estesa della città di Rimini, grazie a un'apposita delibera di giunta.



La velocità cautelativa della circolazione per i monopattini in sharing è stata fissata a 20 km/orari sulle piste ciclabili e sulle strade urbane, inferiore ai 25 previsti per questi veicoli dalle norme nazionali e a 6km orari nelle aree pedonali.



Ecco le aree di estensione della micromobilità

La norma, estesa con il decreto Milleproroghe di febbraio, non prescrive titoli abilitativi per la conduzione, imponendo però il compimento del quattordicesimo anno di età e una dotazione relativamente al motore elettrico di una potenza non superiore a 0,50kW (500watt). Oltre all'osservanza di specifici comportamenti, i monopattini devono rispettare le stesse disposizioni che già disciplinano la circolazione dei velocipedi.«Il nostro impegno a favore della micromobilità si completa con la promozione dei servizi ferroviari, i servizi di trasporto pubblico locale, i sistemi di deposito e noleggio di biciclette», sottolinea l'assessora alla mobilità Roberta Frisoni. «Si tratta di una progettualità che fa tesoro delle sperimentazioni attuate e di quelle in corso sui servizi in sharing ed è volta ad attrezzare la città stabilmente per i prossimi anni con servizi integrati di mobilità di ultimo miglio (bici, bici elettriche, monopattini) per accompagnare anche le trasformazioni in corso nella città e sui lungomari».è prevista la circolazione in tutta l'area a mare dell'asse della statale SS16, che rimane esclusa;a partire da Rivabella in tutta l'area a mare dell'asse della ferrovia; nell’area di Viserba-Rivabella compresa tra le vie Marconi, Sacramora, Beltramini, John Lennon, Fabio Tombari, Walter Ceccaroni, Luigi Zangheri, Maestri del Lavoro e XXV Marzo 1831; nelle vie Iolanda Capelli, Galla Placida, Costantino il Grande per il collegamento con l'ingresso EST della fiera;, delimitato dall'asse ferroviario direzione Bologna, SS16 e da Via Tonale-Via Antonio Labriola; e in fine nella Via Emilia, per permettere il collegamento con l'ingresso SUD della fiera.