Calcio RSM: Virtus, arriva la conferma per mister Luigi Bizzotto

Sport

Repubblica San Marino

| 14:57 - 10 Giugno 2020

Luigi Bizzotto, allenatore della Virtus.

In attesa di conoscere se la stagione attuale potrà essere portata a termine, la società Virtus mette il primo tassello per il prossimo campionato optando per la via della continuità: anche nel 2020/2021 sulla panchina neroverde siederà Luigi Bizzotto. "Sono molto contento, quando arrivai l'anno scorso mi fu prospettato un progetto pluriennale, la società si è trovata bene con me ed io con loro, per cui abbiamo deciso di proseguire". Poi due parole sull'immediato futuro: "Siamo in attesa di sapere se si potrà ricominciare gli allenamenti, se si dovesse tornare in campo noi siamo pronti e molto carichi. La nostra stagione si è interrotta proprio quando stavamo raccogliendo i frutti del lavoro iniziato a settembre, per cui c'è tanta voglia di ripartire" .