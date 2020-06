Fare yoga tenendo in equilibrio la birra, ecco l'open day con Fluxo all'anfiteatro di Poggio Berni

Eventi

Poggio Torriana

| 14:10 - 10 Giugno 2020

L’associazione sportiva Fluxo, in stretta sinergia con l'amministrazione comunale di Poggio Torriana, promuove l’allenamento sportivo all’aperto e per questa nuova stagione estiva riparte includendo, tra le splendide location, anche quella dell'anfiteatro di Poggio Berni. L’open day di giovedì 11 giugno dalle 18.30 sarà l'occasione per provare l'innovativa disciplina "beer yoga" grazie alla partnership tra Birra Amarcord e gli Open Days di Fluxo.



Ci sarà un desk informativo per le iscrizioni e per l'accoglienza dei partecipanti, a seguire, la presentazione dello staff e alcune lezioni dimostrative. A chi parteciperà alla pratica di "beer yoga", verrà offerta la Gradisca, birra artigianale Amarcord. L'open day si concluderà alle ore 21 circa.



Il bier yoga (è il nome originario) non ha quasi nulla di diverso dalla antica e classica pratica indiana, con l'unica differenza nel ricorso a una bottiglia di birra. Le posizioni dello yoga sono le stesse ma vengono assunte con l’ausilio di una bottiglia dalla quale si può sorseggiare la bevanda a base di luppolo, tenendola in mano per mettere alla prova equilibrio e stabilità. In caso di maltempo l'evento sarà rinviato. Si consiglia di seguire, per eventuali cambi di programma le pagine social di Fluxo e il sito.



Francesca Macchitella, assessore allo sport di Poggio Torriana, commenta: «L'evento è l'apripista di successive attività che si susseguiranno durante tutta l'estate, presso lo stesso spazio, una splendida cornice naturale dove le persone potranno trascorrere piacevoli serate all'aria aperta.».