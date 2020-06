"Non sta andando tutto bene", presidio e flash mob di educatori e Adl Cobas per il lavoro dignitoso

Eventi

Rimini

| 14:00 - 10 Giugno 2020

Un manifestante durante un presidio di Adl Cobas E-R.

«Non sta andando tutto bene» denunciano gli operatori sociali della provincia, che sabato 13 giugno alle 11.30 in piazza Cavour a Rimini prenderanno parte al presidio e flash mob organizzato dalla rete educatori assieme ad Adl Cobas Emilia-Romagna contro il trattamento di cittadini di serie A e B.



«I processi di privatizzazione ed esternalizzazione della sanità, della scuola e dei servizi sociali hanno alimentato un sistema di appalti inadeguato a reggere l'impatto dell'emergenza e miope verso l'interesse collettivo, la qualità dei servizi e la dignità del lavoro», denunciano gli attivisti. «Se il lockdown da un lato ha messo in evidenza la mancanza di diritti e la precarietà lavorativa degli operatori sociali, che già da anni denunciamo, dall'altro ha mostrato l'inadeguatezza delle cooperative e degli enti locali nella gestione del lavoro durante questa emergenza. Contratti ciclici, riduzione di part-time, discontinuità di salario e impossibilità di accedere a forme di integrazione del reddito sono alcuni degli aspetti molto problematici per migliaia di educatori ed educatrici nella nostra Regione e che esplodono ogni anno nel periodo estivo».



Perchè vada tutto bene i servizi pubblici essenziali «devono tornare sotto il diretto controllo e gestione pubblica affinché non ci siano lavoratori e lavoratrici a diritti differenziati e senza continuità di reddito.Vogliamo che gli enti locali facciano almeno gare d'appalto su tutti e 12 i mesi dell'anno, in cui sia garantita la continuità di servizio e di lavoro e non il lavoro a cottimo; appalti dove i servizi vengano garantiti per un congruo quantitativo di ore. Perché vada tutto bene facciamo sì che il nostro ritorno alla normalità sia l'impegno a costruire una nuova normalità».



Giovedì 11 giugno alle 19.30 appuntamento a Casa Madiba per preparare i materiali per il presidio e del flash mob. (f.v.)