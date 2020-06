Sorpreso con 'tarocchi' a regola d'arte di orologi costosissimi: denunciato a Riccione

Cronaca

Riccione

10 Giugno 2020

Gli orologi contraffatti sequestrati.

Ieri pomeriggio (martedì 9 giugno) i Carabinieri del Nor - sezione Radiomobile di Riccione hanno sottoposto a controllo nella Perla Verde, in viale Milano, un 42enne napoletano, domiciliato a Pesaro, pizzaiolo pregiudicato. I Militari hanno notato il suo atteggiamento sospetto e grazie alla perquisizione personale hanno rinvenuto orologi contraffatti. Nella fattispecie, un Rolex assemblato con cassa autentica e meccanismo falso e un Patek Philippe contraffatto. Inoltre il 42enne aveva con sé un apricasse professionale e altri strumenti di precisione da orologiaio, nonché 5000 euro in contanti. Ora è indagato per le ipotesi di reato di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi o mendaci.