Turismo, la ricetta del consigliere Nadia Rossi: sostenibilità, connessione e bellezza

Attualità

Rimini

| 12:56 - 10 Giugno 2020

Il consigliere regionale del Pd Nadia Rossi.



L'Assemblea Legislativa regionale si è riunita – in modalità mista, con consiglieri presenti e altri collegati da remoto – per discutere le linee di mandato illustrate dal Presidente Bonaccini. Il consigliere Nadia Rossi (Pd) si è soffermata sul tema turismo, chiedendo investimenti su questa filiera per garantirne "sostenibilità, connessione e bellezza".



In particolare "sostenibilità perché si dovrà lavorare per favorire gli investimenti per la riqualificazione e l'innovazione, sia delle strutture private sia dei comparti pubblici". Connessione invece "intesa sia come la rete infrastrutturale necessaria per agevolare l'accessibilità dei nostri territori, attraverso il completamento di operazioni come il metro di costa, ma connessione intesa anche come digitalizzazione a favore di imprese e privati". Sulla bellezz: "dopo una primavera di reclusione forzata, dobbiamo ripartire dalle nostre città, dai borghi e dai paesaggi per costruire un nuovo modello di socialità e di convivenza".